Il miglio dell’innovazione. Robot e intelligenza artificiale si incontrano al Museo Piaggio

L’intelligenza artificiale e il “miglio dell’innovazione“. I due mondi si incontrato sabato per fare il punto su quale sarà il futuro. “Macchine intelligenti: robotica ed intelligenza artificiale in Valdera e dintorni“ è il titolo dell’evento che si terrà al Museo Piaggio e organizzato dal Lions club Pontedera con il Distretto 108. "L’evento segue un tema nazionale dei Lions dedicato a opportunità e insidie dell’intelligenza artificiale è un tema che si lega a quello della robotica, stimolando il confronto tra esperti e industriali, ma anche sensibilizzare la comunità", ha sottolineato Luca Della Santina, presidente del Lions club Pontedera.

E per accendere nuovo riflettori sull’intelligenza artificiale ci sarà la regia di Cosimo Della Santina, figlio di Luca. Il 36enne, pontederese, diplomato al liceo XXV Aprile è uno dei ricercatori che ha si è messo in luce all’estero ma che non dimentica la sua terra di origine. "Da pontederese – racconta Della Santina, collegato dall’Università tecnica di Delft, nei Paesi Bassi – dico che noi, da dentro, non ce ne rendiamo conto che Pontedera è un unicum. E spesso mi domandano come mai a Pontedera “c’è tanta roba che viene fuori da ĺì?“. E’ proprio così, perché a Pontedera abbiamo l’istituto di Biorobotica del Sant’Anna, Artes 4.0, Pont-Tech, Modartech, ma anche realtà industriali come la Piaggio e moltissime start-up".

Quello che il professore Paolo Dario ha ribattezzato il “miglio dell’innovazione“ non ha eguali in Italia e forse anche all’estero. "E allargando un po’ il raggio troviamo anche le realtà di Navacchio e Pisa", aggiunge Della Santina. "Con questo evento rispondiamo a un bisogno, quello di mettersi intorno a un tavolo e raccontare, spiegare", sottolinea il sindado di Pontedera Matteo Franconi.

"Abbiamo costruito un ecosistema che attira capitali e competenze. Qui arrivano 200 milioni di euro di investimenti", dice Enza Spadoni di Artes 4.0. E Damiano Bolognesi, presidente di Pont-Tech aggiunge: "Occorre fare sistema per rendere fruibile l’innovazione anche per chi fa impresa". Tanti i nomi importanti che sabato, dalle 9.30, si alterneranno (ingresso libero) ai microfoni dell’auditorium: i Davide Bacciu, dell’Università di Pisa, Cesare Stefanini della Scuola Sant’Anna, Lucia Pallottino del Centro Enrico Piaggio, il dottor Alessandro Settima di Proxima Robotics, l’ingegnera Francesca Tonini, direttrice esecutiva di Artes 4.0 e la dottoressa Marta Niccolini di Yanmar Europe Robotics.