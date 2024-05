Il grande sostegno del territorio. I riconoscimenti agli studenti

Il ruolo degli sponsor nel Campionato di giornalismo è fondamentale. Ogni anno possiamo vantare del supporto di aziende, enti, banche che garantiscono l’arricchimento del processo di formazione degli alunni e degli studenti tramite il progetto di Qn-La Nazione. E gli sponsor, anche quest’anno, non si sono risparmiati nel mettere a disposizione riconoscimenti alle classi. Autolinee Toscane, presente alla premiazione di ieri mattina al Museo Piaggio con il responsabile dell’ufficio comunicazione e marketing Riccardo Nannipieri, ha premiato la 5^ A della Primaria di Capannoli (pagina sui trasporti pubblici) e la 2^ A della Secondaria Sacchetti di San Miniato (i trasporti emettono troppa Co2). Conad (presente con i soci Paolo Guerrieri, Cecilia Giambelli e Giuseppe Napoli) ha consegnato due buoni spesa alle 2^ A e 2^ B di Terricciola per le pagine sui prodotti locali. Anbi, con il presidente del Consorzio di Bonifica Valdarno Inferiore Maurizio Ventavoli, ha premiato la 2^ E di San Miniato, 1^ A della Gandhi e 3^ E di Ponsacco. Il Gruppo Lupi di Pontedera ha consegnato un tablet alla 2^ C di Fornacette, mentre Cassa di Risparmio di Volterra (presente con Francesco Marcacci responsabile dell’Area mercato) ha omaggiato di libri e attestati la 1^ A della Gandhi, la 2^ A di Terricciola e la 3^ C di Castelfranco. La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato con Daniela Di Vita componente del comitato di gestione, ha premiato con taccuini e portachiavi tre classi della Primaria di Castelfranco (5^ A, 5^ C e 4^ D) e per la Secondaria la 2^ G di Ponsacco, 3^ C Gandhi Pontedera, 3^ A Castelfranco e 2^ A Banti Santa Croce. Infine, Cispel ha attribuito riconoscimenti alla 1^ A della Gandhi, 2^ C Castelfranco, 5^ B Capannoli, 4^ C Castelfranco e 3^ E Ponsacco.