Il Gold Award al Design . Alabastro 22

Design Alabastro 22, il progetto guidato dalla designer Luisa Bocchietto ha ricevuto il prestigioso premio Gold Award del Good Design Award 2023 celebrato a Melbourne, Australia. Si tratta di un riconoscimento importante al lavoro di collaborazione tra designer e alabastrai di Volterra. Il progetto è stato presentato alla Milano Design Week dello scorso aprile alla Fabbrica del Vapore, grazie alla disponibilità e collaborazione di Milano Makers. Nato dalla candidatura di Volterra, finalista a capitale italiana della cultura e Città Toscana della Cultura 202223, ha avuto il supporto degli enti locali Regione Toscana, Comune di Volterra, Camera di Commercio e si è poi sviluppato con il coinvolgimento diretto di designer e Aaabastrai che hanno creduto nell’iniziativa. Questo il commento del Good Design Award che ha assegnato il premio ‘Ita’: "E’ un ottimo esempio di come valersi della collaborazione e delle abilità degli artigiani per ispirare il design moderno. Il progetto mette in risalto la bellezza luminosa dell’alabastro e le competenze artigianali necessarie per concretizzare i progetti"". ""Sono felice - dice Luisa Bocchietto, alla direzione del progetto - che questo lavoro di promozione dell’alabastro e della artigianalità in relazione con il design venga recepito da un premio di livello internazionale"". Ecco gli alabastrai-artisti che hanno partecipato al progetto: Daniele Boldrini, Andrea Bianchi, Alessandro Corda, Romano e Roberto Bianchi, Giorgio Pecchioni, Lucia Niccolini, Michele Scali, liceo artistico Carducci, Niccolò Nencioni, Gaia Favari, Giovanni Del Colombo, Marco Ricciardi, Elia Bavoni e Simone Ferti.