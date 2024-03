Il giornalista De Bortoli a palazzo Grifoni. In tanti al dibattito

Palazzo Grifoni si conferma il "Palazzo della Cultura" del Comprensorio. Nei giorni scorsi, la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato – sostegno strategico per il territorio – ha ospitato Ferruccio De Bortoli, giornalista e presidente dell’Associazione Vidas e della Fondazione Corriere della Sera, che ha tenuto una conferenza dal titolo "Timori e speranze di fronte alle complessità del mondo attuale". Un tema ha centro di dibattiti ed analisi – alla luce di quanto sta accadendo nel mondo e delle ripercussioni che tutto questo sta avendo – al quale il giornalista ha dedicato un’ampia riflessione. De Bortoli ha parlato davanti ad una sala gremitissima, dopo essere stato accolto dal presidente Giovanni Urti. La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, anche nel recente passato, ha ospitato personalità di primissimo piano del mondo della cultura, in ogni sua declinazione, da Vittorio Sgarbi a Matteo Marzotto, il processor Massimo Cacciari, Paolo Crepet, solo per cirtarne alcuni. In concomitanza con la Festa della Donna, la Fondazione ha omaggiato tutte le donne presenti con un piccolo mazzo di mimosa e una citazione di William Shakespeare.

C. B.