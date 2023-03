Il futuro del Parco dei salici Un’area sportiva per tutti Parte la caccia ai finanziamenti

Arriva la bella stagione e quindi la voglia di stare all’aria aperta. Ecco che con l’arrivo delle belle giornate anche il principale parco cittadino pontederese, il Parco dei Salici, inizia ad essere sempre più frequentato. Un parco che l’amministrazione comunale sta cercando di riqualificare, prima con l’affidamento della gestione ordinaria e straordinaria alla Canottieri Pontedera terminato con successo il primo anno sperimentale, e poi con un progetto per dotare il parco di una nuova area attrezzata. Si tratta del progetto Sport di tutti promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani. Il progetto presentato dal Comune per la richiesta di finanziamento prevedere l’installazione di strutture fisse, in particolare di sei macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico e cardio e di un circuito corpo libero da posizionare vicino al bar. Se verrà finanziato il Comune dovrà cofinanziare l’intervento con un contributo del 50% (la spesa delle forniture è stimata sulle 30mila euro). L’area attrezzata sarà poi data in gestione, per almeno due anni, ad un’associazione o società sportiva dilettantistica di Pontedera.

"Il progetto si inserisce un’ottica di valorizzazione del parco che va avanti da qualche anno – ha detto l’assessore Mattia Belli –. Quest’anno firmeremo la convenzione con la Canottieri. Inoltre vorremo sistemare i campini da calcio e da volley, il percorso pedonale che attraversa tutto il parco e programmare piantumazioni nella parte a nord. E intanto stiamo iniziando a programmare l’attività estiva del battello, che molto probabilmente inizierà tra metà maggio ed i primi di giugno".

l.b.