Il duro attacco della Lega alla giunta: "Sapevano e non hanno fatto nulla"

SAN MINIATO"Si sapeva e non è stato fatto niente". E’ la sintesi della critica che la Lega di San Miniato non risparmia all’amministrazione guidata dal sindaco Simone Giglioli. "Quello che era intuibile dovesse accadere è accaduto – le parole della Lega – Il parcheggio del Cencione è stato nuovamente disastrato da una frana che ha interessato il ciglione sotto corso Garibaldi. Un movimento franoso che già da alcuni mesi aveva iniziato a manifestarsi ma che evidentemente era stato sottovalutato. Fortunatamente l’evento franoso non ha coinvolto persone ma solo alcune auto in sosta, ma non è più ammissibile che ci debba scappare l’incidente grave per mettere mano a evidenti situazioni critiche che richiederebbero rapidi e risolutivi interventi delle autorità pubbliche"."Il movimento franoso si conosceva da tempo, era logico che le piogge invernali avrebbero aggravato la cosa e accentuato i pericoli, ma quasi niente è stato fatto – continua la Lega che è all’opposizione in consiglio comunale – La delicatezza e la orografia del territorio e la rilevanza della via di comunicazione interessata alla frana avrebbe richiesto da parte di soggetti specializzati verifiche da effettuarsi immediatamente appena dopo che si erano manifestati i primi scivolamenti del terreno. Doveva quindi essere predisposto in somma urgenza un intervento di ripristino del crinale volto a stabilizzare il terreno in maniera efficace e duratura. Ma niente di tutto ciò è stato fatto. E siamo arrivati alla situazione di oggi, con la quasi certezza che la frana con il passare dei giorni tenderà ad essere più ampia e profonda"."Il Comune alcuni mesi fa ha commissionato uno studio per il raddoppio del parcheggio del Cencione che riteniamo non può essere indifferente al consolidamento del sovrastante crinale – conclude la Lega – Ci chiediamo se nell’ambito di tale progetto siano state fatte verifiche dopo l’iniziale scivolamento del terreno avvenuto alcuni mesi fa e quali sono state le indicazioni per fronteggiare la situazione".