Il dramma della droga. Compra la dose insieme alla madre

Tra droga e disperazione Compra la dose dai pusher insieme alla madre

Fucecchio, 11 marzo 2023 – Il bosco della droga è popolato di pusher, consumatori e di tante storie di disperazione. Durante l’ultimo blitz delle polizie municipali dei comuni che si affacciano su questa riserva naturale, è stata fermata, tra gli altri, anche una madre talmente rassegnata alla situazione del figlio, tossicodipendente da molti anni, da accompagnarlo ad acquistare una dose di stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, la donna, si apprende, non essendo più in grado di sopportare le crisi di astinenza del figlio ultraquarantenne, ha deciso di accompagnarlo personalmente ad acquistare la dose giornaliera.

«Una delle tante situazioni familiari di disperazione – spiega il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli - che ci dà la misura di quanto sia grave, e disgregante per le famiglie, il fenomeno del consumo di droga e di come la repressione, per quanto importantissima, non sia sufficiente se non accompagnata da impegni di carattere politico-sociale da parte dello Stato centrale. Politiche di prevenzione, innanzitutto, che evitino alle persone di cadere nel vortice del consumo di stupefacenti».

«Qui non siamo più di fronte a un problema locale di ordine pubblico ma a un problema nazionale di dimensioni enormi che soltanto programmi di contrasto del fenomeno ad ampio raggio possono ridurre in maniera significativa – aggiunge Spinelli –. I nostri boschi, come quelli di tante zone d’Italia, sono divenuti luoghi dove si vende morte e disperazione, basti pensare ai recenti fatti di cronaca del Parco di Migliarino, in provincia di Pisa, di Castelveccana, sul Lago Maggiore e molti altri». Tornando alle azioni di controllo del territorio, giovedì sulle colline delle Cerbaie sono stati impegnati 19 agenti di polizia municipale provenienti dai comandi di Altopascio (4), Castelfranco di Sotto (4), Chiesina Uzzanese e Ponte Buggianese (2), Santa Croce sull’Arno (2) e Fucecchio (7 di cui 2 con unità cinofila antidroga) che ha svolto le azioni di coordinamento. I posti di blocco hanno portato al controllo di 84 persone, di cui 6 sanzionate per infrazioni al codice della strada, mentre l’attività di perlustrazione all’interno dei boschi ha portato allo smantellamento di 9 postazioni di spaccio, alcune attrezzate anche con teli per riparare i pusher dalle intemperie dell’inverno.

Carlo Baroni