Il dj arriva in piazza per animare il paese

Si anima di musica e divertimento il centro di Treggiaia. Per la serata di venerdì sera prossimo l’associazione Progetto Treggiaia 2.0 presenta l’evento Musica in Piazza, con il videomusicshow con Spazialex Dj e la sua musica anni ’70, ’80 e ’90. L’appuntamento è per venerdì dalle ore 21.30 in piazza Monti a Treggiaia. Solo per i soci del circolo dalle ore 19.30 la serata inizierà prima, con un happy hour al circolo. Una serata di musica e divertimento per stare insieme e divertirsi in una giornata di inizio autunno ma ancora dalle calde temperature in cui si riesce ancora a condividere momenti di spensieratezza all’aria aperta.