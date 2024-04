Il “divorzio“ di Fidi e Cambi va in Consiglio

I consiglieri comunali Cambi e Fidi si staccano dalla propria lista in consiglio comunale. Coalizione Civica e una parte della lista Per Volterra, che fa capo alla leader Roberta Benini: il divorzio annunciato sfocia in consiglio comunale, con i consiglieri comunali Massimo Fidi e Rossella Cambi (nella foto) che si smarcano da Per Volterra. La frattura è sancita. In consiglio comunale si è costituito il nuovo gruppo consiliare Coalizione Volterra Civica. Ed ecco che i consiglieri comunali Paolo Moschi, Massimo Fidi e Rossella Cambi sono confluiti in unico gruppo, scegliendo come nuovo capogruppo Rossella Cambi. "In coerenza con il percorso politico delle due liste civiche, che ha portato alla nascita della Coalizione Volterra Civica, abbiamo voluto portare anche in consiglio la nuova realtà, che è viva tra la cittadinanza – dice il neo gruppo – Il dato è politico: la Coalizione è forte e unita, e vuole superare le precedenti formazioni con uno spirito nuovo. Il nostro gesto è simbolico e politico, e fa capire che Coalizione Civica c’è ed è pronta a rappresentare i cittadini Ci dispiace per chi, per sua scelta, abbia deciso di non proseguire in questa direzione". Ecco la reazione di Roberta Benini, la capogruppo di Per Volterra: "Prendo atto della volontà di Fidi e Cambi di uscire di uscire dal gruppo consiliare, in barba al voto degli elettori. Le elezioni sono cosa seria e lo schiaffo che i due consiglier, Massmo Fidi e Rossella Cambi, hanno dato a chi li ha eletti sotto quel simbolo che hanno deciso di disconoscere, è un fatto che mi porta a avere un sentimento di profonda tristezza. Porterò avanti il mandato che i cittadini mi hanno dato".