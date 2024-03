Il disco degli "Haccade!". Scatta una raccolta fondi

L’associazione Haccade! lancia una campagna di crowdfunding per creare un vinile con 4 brani nati dalla collaborazione tra artisti, persone con disabilità, produttori e educatori. L’obiettivo è raggiungere la cifra di 10 mila euro per rendere concreta la fusione di arte e inclusione. L’associazione opera da anni sul territorio della Valdicecina, svolgendo attività formative con particolare attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità. Uno dei progetti è ’Turisti Per Kaos’, ed è in questo contesto che lo scorso anno ha preso corpo l’iniziativa "Popolo delle Meraviglie". "Abbiamo organizzato una R.A.I, ovvero una residenza artistica integrata. L’arte sgorga dalla condivisione di luoghi e dalla commistione di linguaggi, visioni e sensibilità variegate: è la meraviglia della creazione.La parola chiave è ’diversità’, non con accezione negativa, ma come dato oggettivo: è la diversità di tutti e tra tutti, che arricchisce il mondo. Da qui, abbiamo realizzato l’esperienza di Haccade Recording, concretizzata nel giugno 2023: la nostra prima R.A.I. a carattere musicale, svolta al teatro Marchionneschi di Guardistallo in collaborazione con il progetto Ram - residenze artistiche musicali ideato da Antonio Aiazzi (Litfiba). E abbiamo deciso di pubblicare la musica che Popolo delle Meraviglie ha prodotto".

Da qui, l’appello: "Vogliamo realizzare un oggetto prezioso: un vinile che raccoglierà quattro brani. Si tratta dei due brani realizzati lo scorso anno, in doppia versione. La prima sarà la versione originale emersa dalle sessioni di registrazione. La seconda vedrà la partecipazione straordinaria di ospiti eccezionali e noti a livello nazionale, rimasti colpiti dal livello e dalle verità del progetto: l’espressione e l’ascolto". Un vinile a tiratura limitata, che racconti una storia importante, anche grazie alla copertina "che un grande artista visivo ci ha donato e che sveleremo presto. Così come sveleremo presto i nomi degli ospiti che doneranno il loro contributo musicale ai brani originali"". E’ possibile donare sulla piattaforma produzionidalbasso.com: "In cambio della vostra donazione, riceverete una ricompensa e - spiega l’associazione - tra quelle che abbiamo individuato, oltre alla nostra gratitudine, ci sarà la possibilità di essere co-produttori di un’opera irripetibile che non verrà mai ristampata nella forma che proponiamo. Più saremo, più riusciremo a essere incisivi, perché il progetto si allargherà, proponendo un nuovo modello culturale e partecipativo".