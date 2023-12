Il destino del liceo Marconi: "L’area ex Agip ora è idonea"

Il 2024 sarà l’anno del liceo Marconi?

Di certo il caso, in piedi da anni, tiene banco. E occupa anche il consiglio comunale di fine anno, dopo essere stato messo nuovamente sotto la lente dall’opposizione. Ma ci sono novità sulla vicenda? Il terreno individuato per edificare il nuovo Marconi, nell’area ex Agip di Ponte a Egola, ora ha le carte in regola anche dal punto di vista idraulico: "grazie agli investimenti fatti sull’Egola – spiega l’assessore ai lavori pubblici di San Miniato Marzia Fattori – abbiamo la certificazione quell’area è edificabile e di conseguenza la si può destinare ad un nuovo fabbricato che contenga una scuola". Il resto spetta alla provincia. Ora è possibile avviare il percorso di progettazione e di ricerca delle risorse per dotare il Comprensorio della scuola che manca e che è nella sua seconda sede provvisoria.

E per la vecchia struttura di San Miniato, il Marconi ormai fatiscente, in balia di vandali, diventato anche un bivacco? "E’ in corso la realizzazione del progetto per la demolizione, la conseguente edificazione di strutture a servizio del Cattaneo e per il consolidamento del versante. "Un progetto in corso – spiega Fattori – e che ancora non è concluso". Potrebbe arrivare a dama nel 2024 quando, forse, inizierà anche l’iter per il progetto della nuova scuola.

C. B.