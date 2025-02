Il convegno "Italiani di fatto-cittadini di diritto". Esperti e testimonianze domani alla Casa del popolo

"Qual è lo stato dell’arte dei percorsi di accesso alla cittadinanza in Italia e quale impatto hanno sulla vita delle persone straniere che vivono sul territorio regionale e nazionale? Qual è il percorso burocratico e quali sono e come operano i servizi territoriali di supporto". Su queste tematiche cercherà di fare chiarezza il convegno "Italiani di fatto-cittadini di diritto" organizzato dall’Arci di Castelfranco, dall’associazione Arturo e il sostegno di Cesvot per le 16,30 di domani, sabato 1 marzo, alla Casa del Popolo di Castelfranco. Un appuntamento per approfondire questi temi "partendo dalle diverse proposte di legge e dal referendum che si svolgerà entro il prossimo mese di giugno". In programma molti interventi di esperti, testimonianze, sollecitazioni e proposte da parte di giovani e migranti.