Il concerto di Glen Hansard aprirà le 11 Lune

PECCIOLI

Sabato primo luglio aprirà la diciannovesima edizione di 11Lune a Peccioli Glen Hansard, cantautore irlandese principale vocechitarra dei gruppi The Frames e The Swell Season. Hansard è diventato noto internazionalmente soprattutto dal 2007, quando la canzone che aveva scritto e cantato insieme alla cantautrice ceca Markéta Irglová per il film Once vinse il premio Oscar e insieme la cantarono durante la premiazione. Ma in Irlanda e in parte dell’Europa Hansard era già noto e apprezzato dal decennio precedente per i suoi dischi con la band dei Frames nel 1991,f u anche nel film The Commitments di Alan Parker). Dopo ha pubblicato quattro dischi da solo,sempre tra il rock e il folk irlandese: l’ultimo, del 2019, è This wild willing. È spesso in tour, capace di serate generose e memorabili per chi le ha frequentate. E altrettanto spesso dedicato a collaborazioni con altri musicisti: Eddie Vedder dei Pearl Jam, ma ha anche partecipato al documentario su Dublino e sugli U2, coi quali ha suonato spesso. Pochi mesi fa aveva pubblicato Take heart, dedicata agli ucraini attaccati dall’esercito russo. Attualmente sta lavorando a un nuovo disco solista la cui uscita è prevista per il 2023.

Il concerto è in collaborazione con Il Post, che nella prima settimana sarà a Peccioli anche con il suo workshop estivo di giornalismo (ormai alla quinta edizione), e Barley Arts. Il costo dei biglietti: poltroncine, 25 euro, ridotto di 15 euro per residenti a Peccioli, per i possessori della Card Amici del polo museale di Peccioli, per i soci Belvedere e i minori di 18 anni. I biglietti ridotti potranno acquistati solo alla biglietteria di 11Lune. Sarà possibile acquistare i biglietti senza riduzioni anche nei punti vendita Ticket One.