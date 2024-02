Il Comune vende un appartamento

Un appartamento di cento metri quadrati. Lo vende il Comune di Fauglia. Gli interessati possono presentare offerta entro e non oltre il giorno di sabato 24 febbraio alle 11. Il fabbricato, di proprietà dell’amministrazione, si trova in via Casaferri: si trova al piano primo, composto da 5 vani, cucina, sala, 2

camere da letto, bagno e ripostiglio, oltre corte esclusiva di pertinenza dell’unità

immobiliare. Importa a base d’asta 46mila 100 euro. Il valore è stato determinato – si apprende – al solo scopo della formazione dei prezzi a base d’asta, restando

l’amministrazione alienante sollevata dal fornire garanzia su ogni possibilità di utilizzo e sul futuro valore dell’immobile ceduto.

Il Comune di Fauglia, venditore, garantisce la piena proprietà e la legittima provenienza. le modalità di partecipazione sono descritte sul sito del municipio.