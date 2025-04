Il cohousing a Villa Pieri: "Insieme e indipendenti"

Un’esperienza di cohousing a Fauglia. Una novità sul territorio l’abitare condiviso. E di alto livello. Villa Pieri è la struttura – inaugurata ieri alla presenza del sindaco Alberto Lenzi – progettata secondo i principi del green building, ed offre sei appartamenti indipendenti dotati di ogni comfort, affiancati da ampi spazi comuni dedicati alla socializzazione. "Un servizio che è pensato per offrire serenità, con soluzioni personalizzate che rendono la quotidianità più piacevole – è stato spiegato –. Ogni ospite può scegliere i servizi più adatti alle proprie esigenze, vivendo senza pensieri, in un ambiente accogliente e familiare".

Gli obiettivi? "La scelta perfetta per chi desidera vivere con indipendenza, ma con il supporto sempre presente. Il cuore della convivialità è l’ampia zona relax condivisa, un ex granaio ristrutturato con cura, dove gli ospiti possono trascorrere il tempo insieme, leggere in un angolo dedicato o partecipare ad attività ricreative. Uno spazio pensato per favorire il benessere e la socialità". Un concetto centrale anima tutto il progetto: la casa che diventa un luogo di incontro e scambio, dove ognuno può sentirsi parte di una piccola comunità senza rinunciare alla propria indipendenza". Al resto pensa tutto il contesto in cui questa struttura è inserita. Un’oasi di serenità immersa nella natura che circonda Fauglia nel cuore delle colline pisane. Quindi lontano dal caos ma a pochi passi dal paese, nella tranquillità senza rinunciare alla comodità di tutti i servizi essenziali. Il concetto di socialità passa, appunti, anche da alcune attività che vengono proposte: corsi di cucina, laboratori artistici, visite alle città d’arte e mostre, gite tra campagna e mare, consulenze per il benessere (nutrizionisti, estetiste, osteopati e altri specialisti). Il tutto unito ai confort: lavanderia a disposizione, ascensore, raffrescamento e riscaldamento a pavimento, pet friend. "Una residenza nuova e importante – dice il sindaco Alberto Lenzi – dove il benessere passa anche dalla condivisione di spazi e dalle opportunità di socializzazione. Un’attività privata che arriva ad arricchire il nostro territorio. Un servizio innovativo per Fauglia che coinvolgerà anche l’amministrazione comunale per gli aspetti socio-relazionali degli ospiti".

C. B.