Il centrosinistra compatto con Faraoni La segretaria Dem candidata sindaco

SANTA MARIA A MONTE

La presentazione al circolo La Perla di Montecalvoli, uno degli ultimi "fortini" del Pd e della sinistra. Patrizia Faraoni è la candidata sindaco per la coalizione di centrosinistra composta da Pd, Partito Repubblicano, Azione, Italia Viva, Sinistra Italiana e Sinistra Civica (gruppo di esponenti del vecchio Pci e per ultimo di Sinistra Italiana che non hanno tessere di partito). Faraoni, segretaria dell’unione comunale del Partito Democratico, consigliera comunale di minoranza con Santa Maria a Monte di Tutti, sfiderà quindi Manuela Del Grande (candidata di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia e da tre assessori e tre consiglieri comunali dell’attuale maggioranza) ed Elisabetta Maccanti della lista civica sostenuta dall’attuale sindaca Ilaria Parrella e da tre attuali consiglieri di maggioranza.

Alla presentazione sono intervenuti, oltre alla Faraoni, la coordinatrice del Terzo Polo (Azione e Italia Viva) Silvia Carli (che in caso di vittoria ricoprirà il ruolo di vicesindaca), Alberto Fausto Vanni del Partito Repubblicano, Paolo Boschi e Francesco Petri del Pd, Sergio Mensi di Sinistra Civica e Marco Madonia di Sinistra Italiana. "Patrizia Faraoni ha dimostrato di essere competente, operativa e sinergica nel lavoro di gruppo grazie alla sua innata empatia – le parole dei partecipanti alla presentazione – che la rende capace di attrarre un campo largo dalla sinistra al centro. Ha dimostrato capacità politica nel compattare le varie anime del partito che guida ed è una figura che sicuramente rappresenta valori quali credibilità, affidabilità, correttezza, trasparenza e onestà che i cittadini vogliono nel loro primo cittadino. Silvia Carli è un avvocato e ha un’ottima conoscenza della macchina amministrativa poiché da anni fa parte dell’avvocatura pubblica della Asl Toscana nord ovest e con la sua esperienza potrà dare il suo contributo, anche tecnico, alla realizzazione dei progetti per i cittadini e il territorio".

"Discontinuità con le amministrazioni Parrella, idee, programmazione, talenti delle persone, confronto con la gente e non lavori e progetti portati avanti solo perché arrivano i finanziamenti", questi i punti cardine dell’azione del centrosinistra che sta completando la lista e il programma. All’inizio della conferenza stampa è stata ricordata Nella Baldacci, ex assessora e insegnate alle scuole medie, morta ieri. "Nella per me è stata un punto di riferimento – ha detto Faraoni – Dal punto di vista politico e come insegnante di lettere".

gabriele nuti