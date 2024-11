Il centro Bellaria cresce ancora. Completata la maxi recinzione grazie al bando Sport bonus

Cresce in numeri ed in spazi il Centro Sportivo Bellaria, polo sportivo e grande punto di riferimento e di aggregazione per Pontedera e per tutta la provincia. Questi campi e queste palestre – per non parlare del bar, del ristorante e della sala del circolo – ogni giorno sono frequentati da 6-700 atleti ed atlete che arrivano a toccare picchi di 2.000 persone tra atleti e genitori nel fine settimana. Una vera e propria cittadella dello sport che mese dopo mese, anno dopo anno, accresce le sue potenzialità in termini di tesserati e quindi di strutture a disposizione. L’ultima è stata presentata ieri mattina.

La nuova recinzione totale del centro sportivo con oltre 500 metri di rete, di cui 80 metri lato parcheggio con un telo sponsorizzato. Un investimento complessivo da 54mila euro di cui, tramite il bando ministeriale Sport Bonus, 35.700 euro sono stati investiti dal Gruppo Lupi, azienda pontederese leader nell’antincendio e nella sicurezza nei luoghi di lavoro. Con il bando Sport Bonus, dedicato ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, all’impresa che ha effettuato tale erogazione viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo erogato, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo. Quella di chiudere tutta la proprietà era una necessità sempre più urgente visto il lavoro, la cura, che viene portata avanti ogni giorno in tutti i campi dell’impianto sportivo. Il presidente del G.S. Bellaria, Christian Martini, nell’occasione dell’inaugurazione, ha ringraziato il responsabile del settore calcio, Giampaolo Pellegrini, che ha avuto l’intuizione di sfruttare il bando Sport Bonus e di contattare il Gruppo Lupi e quindi i ringraziamenti all’azienda per l’impegno profuso ed a Bruno Balzani di Prp che ha realizzato i teloni. Quindi il ringraziamento al Comune per essersi reso disponibile a portare avanti la progettualità.

"In rappresentanza dell’amministrazione comunale vogliamo ringraziare imprenditori illuminati come Gronchi che non è nuovo a supportare interventi a favore del territorio – ha detto l’assessore allo sport, Mattia Belli – come amministrazione vogliamo coinvolgere sempre di più il tessuto imprenditoriale per sostenere i progetti come questo, che si ripercuotono su tutta la comunità, quella pontederese e non solo". Quindi le parole di Giacomo Gronchi, Ceo del Gruppo Lupi. "Il nostro impegno è manifesto – ha detto – vogliamo riversare sul territorio parte di quel benessere, del profitto, che l’azienda crea. Vogliamo mantenere uno sguardo attento verso un territorio che dà qualcosa a noi stessi, alle nostre famiglie. Nell’occasione abbiamo attivato con la Bellaria una convenzione che può essere utilizzata dai nostri dipendenti che prevede agevolazioni in questo impianto. Quest’ultimo intervento è stato realizzato anche a Piero (Vetturi, ndr) che ci provò già anni fa e che poi è stato portato avanti da Christian e Giampaolo".