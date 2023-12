Il caso dei soldi spariti al Cral: "Ora sui fatti c’è una querela"

La prima querela è partita sulla vicenda dei soldi spariti dal conto del Cral Geofor. Come annunciato nei giorni scorsi, Stefano Teotino, Tommaso di Lalla e Giancarlo Olivieri, in qualità di soci, si sono presentati ieri mattina al comando della guardia di finanza di Pontedera per formalizzare la denuncia, riferendo nella stessa del socio che – una volta scoppiato il caso – aveva diffuso, il 7 dicembre scorso, un messaggio Whatsapp in cui riconosceva le proprie responsabilità

sull’accaduto. Una scelta, quella dei tre soci, che sono anche rappresentanti delle sigle Usb e Cisl che "abbiamo ritenuto di fare – ha sottolineato Teotino – anche per dovere sindacale". In Geofor (il circolo conta 240 soci) da quasi due settimane non si parla d’altro. La vicenda ha destato clamore e sconcerto. Il nuovo consiglio del circolo, nei giorni scorsi, ha analizzato i fatti decidendo l’immediata espulsione da socio della persone che si è assunta la responsabilità del fatto e che, successivamente aveva anche promesso, di restituirli. Si tratta di ben 39mila euro che sarebbero stati sottratti con una serie di prelievi nel’arco di due anni, fino a lasciare un saldo di appena 19 euro. Il consiglio del circolo sta ancora conducendo l’istruttoria ed attende documentazione dalla banca. La vicenda sarà analizzata anche all’interno del Cda di Geofor il prossimo lunedì.

C. B.