Il carcere raccontato in un film. Proiezione alla Camera dei deputati. Compagnia teatrale in primo piano

VOLTERRA“Qui è Altrove: buchi nella realtà“ è un film documentario che racconta le attività della Compagnia della Fortezza, impegnata nella realizzazione di Atlantis cap.1 – La Permanenza, sotto la direzione di Armando Punzo, alternandole con quelle delle altre compagnie teatrali ospiti a Volterra per il progetto Per Aspera ad Astra. Questo progetto, promosso da Acri e sostenuto da 12 fondazioni di origine bancaria, coinvolge 16 compagnie teatrali che operano negli istituti di detenzione italiani. E ora ecco la presentazione a Roma per domani, 3 febbraio, alle 16 nella Sala della Regina della Camera dei Deputati. Il film documenta il lavoro artistico svolto sia all’interno che all’esterno del carcere durante la masterclass di alta specializzazione con la Compagnia della Fortezza, seguita da trenta allievi provenienti da tutta Italia.

Alla proiezione del film saranno presenti il regista Gianfranco Pannone e il fondatore e regista della Compagnia della Fortezza Armando Punzo. Porterà i saluti istituzionali l’onorevole Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati. Interverranno Giuseppe Morandini vicepresidente di Acri e l’ onorevole Raffaele Buno primo firmatario Pdl Teatro in ogni carcere, film documentario “Qui è altrove: buchi nella realtà“ di Gianfranco Pannone è stato presentato come evento speciale in apertura della 65° edizione del Festival Dei Popoli. La prima mondiale del film si è tenuta nei mesi scorsi al cinema La Compagnia di Firenze, cui sono seguite altre presentazioni. "A Volterra un altro carcere è possibile - le parole del regista Gianfranco Pannone alla prima del film - A Volterra, infatti, sotto la guida di Armando Punzo è nata la Compagnia della Fortezza che ogni anno, in carcere, allestisce il suo spettacolo Insieme ad altre compagnie teatrali che operano in vari istituti di pena italiani, la Compagnia della Fortezza anima il progetto Per Aspera ad Astra, promosso da Acri, che vede allievi giovani e meno giovani conoscere da dentro il lavoro di Punzo e delle altre compagnie, confrontandosi su un altro teatro possibile. "Qui è altrove: buchi nella realtà - dice Pannone - non è un film sul carcere, ma sul teatro in carcere che si fa linfa vitale. L’esperienza di Volterra, che vede Armando Punzo animare da ben 35 anni anni la Compagnia della Fortezza, composta, insieme a dei professionisti del teatro, da detenuti-attori, è un’isola in un panorama per molti versi desolante, che ci dice una cosa semplice e chiara: “un altro carcere è possibile“".

Inoltre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Armando Punzo l’onorificenza di Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica.