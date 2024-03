Il cantiere sulla Sr 436. Una strada più sicura: "Collegamento strategico"

Ieri il presidente Eugenio Giani ha aperto il cantiere per l’allargamento della strada regionale 436 e la realizzazione di una nuova pista ciclabile nel tratto compreso tra San Pierino e San Miniato Basso. "Questo intervento – ha detto Giani – si inserisce in un progetto più ampio e complessivo che la Regione Toscana sta sostenendo per collegare in senso verticale la nostra regione". Il cantiere è stato aperto da Giani insieme all’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli. Presenti anche il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, e i tecnici della Regione. L’assessore Baccelli ha sottolineato l’importanza e la consistenza dell’investimento regionale "oltre 2milioni di euro – ha spiegato Baccelli- con il Comune che sarà stazione appaltante. Un gioco di squadra che si sottolinea nello stesso progetto: da una parte ci sarà l’adeguamento della strada regionale, dall’altro la realizzazione di una pista ciclo pedonale e un accesso più agevole al cimitero". "Siamo di fronte ad un intervento su una strada regionale – ha aggiunto- che tiene conto dell’integrazione con il territorio delle esigenze di una comunità grazie ad un lavoro continuo di sponda fra Regione e Comune". Verrà anche migliorata l’accessibilità delle utenze deboli e la visibilità dei passaggi pedonali e la percorribilità da e per la Fi-Pi-Li

"E’ un’opera importante – ha aggiunto il sindaco Giglioli- con cui si mette in sicurezza una strada molto trafficata, funzionale per i pendolari tra San Miniato e Fucecchio, ma anche per i collegamenti tra la Fi-Pi-Li e la Firenze mare - commenta il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Questo è un tratto di strada stretto, sul quale era necessario intervenire per garantire la sicurezza. Grazie a questo progetto, saranno realizzati anche un percorso ciclo-pedonale dedicato, che consentirà di superare uno dei tratti più pericolosi della via francigena, e un miglior collegamento con Fucecchio per quanto riguarda la stazione ferroviaria, oltre alla realizzazione della rotatoria tra l’attuale svincolo tra via dei mille e viale Marconi che consentirà un ulteriore alleggerimento del traffico". Il primo stralcio dei lavori è tutto nel Comune di Fucecchio per un importo di 1.433.646,71euro. Il secondo stralcio è nel Comune di San Miniato per 666.353,29euro.

Carlo Baroni