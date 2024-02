Il canale "Dillo al sindaco". Sito internet e WhatsApp

Un numero dedicato per la messaggistica. E anche un sito internet: www.simonegiglioli.it.

Sono i due strumenti principali di "Dillo al sindaco", il nuovo filo diretto che il primo cittadino di San Miniato, Simone Giglioli, mette a disposizione dei cittadini del Comune di San Miniato. "Due nuovi canali diretti per parlare con me – spiega il sindaco stesso dal profilo social – I social sono importanti, sono molto utilizzati, ma spesso sono anche fonti di inutili polemiche". Due canali "per fare segnalazioni, per comunicare criticità – aggiunge Giglioli – perché bisogna sempre migliorarsi e lo facciamo anche attraverso i vostri consigli". Il primo è un canale internet. L’altro invece è un cellulare, un numero Whatsapp (334-2768179". "Chi fa il mio lavorio ha bisogno di consigli, di critiche – spiega Giglioli con video – per migliorarsi sempre. per questo vi invito ad utilizzare questi due nuovi canali e io mi impegno a rispondere a tutti".

C. B.