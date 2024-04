Il Borgo dei Borghi in festa: "Il nostro grande orgoglio"

Da Badolato, il paese della Calabria finito al secondo posto nella classifica del "Borgo dei Borghi", sino agli altri luoghi che hanno costellato la classifica della competizione. Dal Lazio al Molise: tutti pazzi per Peccioli, Borgo dei Borghi 2024. I visitatori giungono anche dai paesi rivali nella competizione della Rai. Peccioli e la sua comunità sempre più sotto riflettori nazionali e non solo.

Perché nei giorni scorsi ecco campeggiare sul sito della Bbc un articolo sulla vittoria conquistata al Borgo dei Borghi. Tra esercenti e commercianti regna un sentimento di grande soddisfazione: tantissimi i turisti che qui si sono affacciati dopo il trionfo al contest della Rai. molti i toscani, e poi i visitatori da tutta Italia e i camperisti a sbirciare Peccioli, a intraprendere la rotta del Borgo dei Borghi per suggellare una breve vacanza. Peccioli, la sua arte disseminata, il suoi luoghi già icona, vedi la passerella sospesa e il Palazzo Senza Tempo, i Giganti super visitati alla discarica di Legoli: il territorio, che già da qualche tempo è diventato una meta turistica, ora è sempre più forte di un turismo consapevole. Peccioli che muta la sua pelle e si trasforma in destinazione di viaggio.

"E’ una meravigliosa invasione - dicono Paolo Merlini e Stefania Nuti della macelleria Ruffo - le persone, oltre a passare da noi per mangiare, chiedono anche informazioni soprattutto sui Giganti e su Ghizzano. La nostra è una comunità da sempre unita, ma adesso si respira un grande orgoglio pecciolese". Affari d’oro per tutte le attività: "Sono tantissimi gli italiani che arrivano in grande assalto nei fine settimana per una micro vacanza a Peccioli - racconta Eleonora Biondi della caffetteria Gelso d’Oro - qualcuno aveva già visitato Peccioli qualche anno fa, altri stanno conoscendo il paese grazie al Borgo dei Borghi. Chi è tornato, anche a distanza di cinque anni, ha trovato un paese ancor più ricco di arte e di esperienze".

"Sono venuti turisti da Badolato, il paese arrivato secondo in classifica per il Borgo dei Borghi. E poi dai paesi, dal Molise al Lazio, che hanno partecipato alla competizione. Tutti molto curiosi di visitare Peccioli - a parlare è Sandra Dell’Agnello del negozio Bazar - si sono tutti innamorati del nostro paese".

"Viviamo un vero boom con la necessità di aumentare personale – sottolinea Giorgio Cionini di Emporio di Naida – siamo un po’ tutti stati presi alla sprovvista rispetto a questo incredibile assalto turistico. Ma siamo veramente soddisfatti, stiamo lavorando molto e alcune attività si stanno organizzando con i turni. L’amministrazione comunale si è subito adoperata con i bus navetta e due punti ristoro in più per dare un servizio ai tantissimi turisti".