I sopralluoghi dei sindaci nei luoghi della rigenerazione urbana

Calcinaia, Bientina, Buti e Vicopisano: quattro Comuni che hanno fatto squadra e che sono riusciti a ottenere oltre 6 milioni di euro per il progetto "Ecosistema culturale Valdera Nord Monte Pisano", inserito tra le dieci proposte selezionate dalla Regione Toscana e ammesse al programma Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027). Con i sopralluoghi effettuati dai sindaci e dagli assessori nei luoghi dei quattro Comuni che saranno oggetto della rigenerazione urbana, il progetto entra nel vivo.

Arianna Buti e l’assessore Matteo Parenti hanno guidato gli amministratori degli altri tre Comuni nella visita al teatro Di Bartolo e al castello Tonini. Il teatro sarà oggetto di interventi conservativi e di sostituzione di impianti ormai obsoleti, Castel Tonini dove verranno restaurate la galleria e la parte che guarda via Marianini. La magione tornerà al suo antico splendore. A Bientina la visita è stata guidata dal sindaco Dario Carmassi e dall’assessora Alessia Vincenti all’oratorio San Girolamo che diventerà spazio moderno e polifunzionale e alla piazzetta dell’Angiolo che necessita di una nuova pavimentazione. Terza tappa a Vicopisano, alla ex scuola di piazza Cavalca che, ha detto il sindaco Matteo Ferrucci, diventerà biblioteca comunale e ulteriore spazio per le associazioni. A Calcinaia, infine, il sindaco Cristiano Alderigi ha parlato del recupero della Casetta del Capitano che diventerà fruibile e collegata alla Torre degli Upezzinghi nel contesto storico-museale che comprende anche la Torre Mozza e il Museo della ceramica "Coccapani", diretto da Antonio Alberti.

Le società incaricate di predisporre il masterplan del progetto e di fornire indicazioni e tempi del percorso partecipativo sono al lavoro. "Il sopralluogo congiunto dei quattro sindaci ha già prodotto effetti positivi – si legge in una nota – Oltre alla conoscenza degli spazi inseriti nel

progetto, ha cementato lo spirito di gruppo e ha fruttato anche nuove idee e proposte di collaborazione tra i Comuni".