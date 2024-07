I nuovi sindaci dal vescovo : "La collaborazione sarà massima"

I sindaci neo eletti dei Comuni di Santa Croce, Castelfranco, Terricciola e Casciana Terme Lari hanno incontrato monsignor Giovanni Paccosi vescovo della Diocesi. La richiesta dell’incontro è maturata sia per presentarsi ufficialmente al vescovo nel nuovo incarico che sono stati chiamati a ricoprire dai cittadini dei rispettivi comun, sia – spiega una nota – "per l’apprezzamento verso l’impegno posto dalle realtà parrocchiali ed ecclesiali in generale a servizio della popolazione e nella pastorale che nell’attività scolastica (scuole paritarie di Santa Croce, Staffoli, Castelfranco, Orentano, Perignano e Casciana Terme) nonché in quella socio-sanitaria e sanitaria (Rsa e Cure intermedie di Orentano) e, fondamentale, a supporto dell’educazione dei giovani come i preziosi Gruppi Scout e Shalom e di aiuto alle situazioni di povertà come i preziosi Centri Caritas ed empori solidali che arricchiscono le varie comunità". Ulteriore apprezzamento è stato espresso – si legge – anche per la ricchezza dell’offerta educativa estiva realizzata dalle parrochie e gruppi ecclesiali. I sindaci hanno voluto esporre al vescovo "la volontà di valorizzare le tradizioni proprie della nostra popolazione". È stata inoltre affrontata con particolare e grave preoccupazione anche la crisi del settore conciario che preoccupa tutte le istituzioni, "che sono chiamate a collaborare e non dividersi per supportarne la ripresa in un clima di collaborazione che favorisca lo sviluppo e la coesione sociale". Il clima dell’incontro è stato molto positivo.