I nodi del "Cencione". Ascensori in tilt: "Colpa dei vandali. Il sistema funziona"

Gli ascensori funzionano. Le interruzioni del servizio sono dovute ad altre questioni. Tra queste un atto vandalico. Lo precisa il sindaco Simone Giglioli dopo le proteste di chi ha dovuto fare i conti con il sistema di risalita del Cencione in tilt. "Gli ascensori del Cencione si sono bloccati per cause esterne che nulla hanno a che vedere con la funzionalità dell’impianto", spiega Giglioli fa chiarezza circa le interruzioni del servizio che ci sono state nelle giornate del 14 e il 24 settembre.

"Nel primo caso la responsabilità dell’interruzione è legata ad un atto vandalico, con la forzata apertura della pulsantiera da parte di ignoti, un fatto che ha attivato il meccanismo di sicurezza dell’impianto e bloccato qualsiasi funzionamento dell’ascensore", dice il primo cittadino .

La seconda interruzione, avvenuta domenica 24 settembre, è dovuta invece ad un grosso geco che ha creato un corto circuito nella scheda elettronica di gestione dell’impianto.

"Anche in questo caso i sistemi di sicurezza dell’impianto sono entrati in funzione dopo aver rilevato l’anomalia, bloccando l’ascensore - conclude Giglioli – . Gli impianti sono stati adeguati alla più recente normativa di sicurezza, e sono stati sottoposti a prove ed esami di funzionamento verificati direttamente da funzionari ministeriali, risultando perfettamente a norma. Capisco i disagi quando il funzionamento di un ascensore si interrompe, ma questi episodi ci dimostrano, semmai, che l’impianto funziona e i sistemi di sicurezza, in caso di anomalia, entrano in funzione correttamente. I tecnici sono comunque interventi rapidamente e l’ascensore è tornato in funzione nel più breve tempo possibile".

