I Giovani Dem al campo scuola: "Fra mondo del lavoro e sviluppo"

Un successo il campo-scuola "Utøya" organizzato dai Giovani Democratici di Pisa. Per tre giorni, giovani provenienti da tutta la

Toscana e dal Lazio si sono riuniti a San Miniato lo scorso fine settimana per confrontarsi su temi cruciali per il futuro del Paese. L’evento, aperto dai saluti di Simone Giglioli, Marco Greco, Giovanni Saraco e del

segretario regionale Gd Toscana Filippo Giomini, si è concentrato su una serie di temi di grande attualità. Tra questi – spiega una nota – le elezioni regionali e la necessità di costruire un’alternativa democratica nazionale, il mondo del lavoro e le politiche di sviluppo europeo.

"Ringrazio per la scelta del nome Utøya, perché è giusto ricordare i ragazzi e le ragazze

uccisi dall’attentato di un fascista che voleva uccidere prima di tutto un ideale. La sua azione è avvenuta in maniera razionale, andando a colpire i ragazzi che lo trasportavano in maniera viscerale, gli stessi ragazzi che avrebbero vissuto con un sogno di un mondo migliore. Ricordiamoci sempre che è vero che chi ha compagni non muore mai. Quelle idee non sono

morte, perché noi facciamo nostro questo sacrificio", ha detto Giovanni Saraco nel suo discorso di apertura. Particolare attenzione è stata dedicata ai dibattiti sui referendum sull’autonomia differenziata

e sul premierato, temi che hanno suscitato un acceso confronto tra i partecipanti. L’iniziativa, oltre a fornire strumenti e conoscenze ai giovani attivisti, ha rappresentato un

momento di aggregazione e di rafforzamento del tessuto associativo dei Giovani

Democratici di Pisa.

Zoe Stroobant, delegata in segreteria regionale Gd commenta: "Non è stato affatto facile organizzare una scuola di formazione per giovani, ma ci siamo riusciti ed è andata ben oltre

le nostre aspettative". Tra gli ospiti che hanno incontrato le ragazze e i ragazzi della scuola ci sono Enrico Letta,

Nicola Zingaretti, Ylenia Zambito, Dario Parrini, Simona Bonafè, Antonio Mazzeo,

Alessandra Nardini e molti altri accademici e attivisti, tra i quali Giuditta Pini del direttivo di "Mediterranea Saving Humans" e Alessandro Gasparri di Cgil Pisa

C. B.