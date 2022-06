I giorni montopolesi di Paolo Poli Alla mostra omaggio anche Lucia

Paolo Poli, attore e regista, aveva la sua residenza estiva a Montopoli, dove ha lasciato un ricordo vivissimo. Per questo l’associazione Arco di Castruccio ha dedicato a Poli una mostra speciale. Una mostra di grande successo. La prima di tipo multimediale a Montopoli e che si inserisce in Comicopoli, la rassegna comica che ha animato il borgo con nomi di spicco del mondo dello spettacolo. La mostra è stata possibile grazie alla collaborazione e al contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, guidata dal montopolese Antonio Guicciardini Salini. La mostraracconta del passaggio di Paolo Poli a Montopoli: dalle amicizie alle frequentazioni fino alle attività artistiche e passa in rassegna gli anni dal 1950 al 1970. La ricerca ha prodotto una consapevolezza che il ricordo di Poli è custodito gelosamente da tanti montopolesi, sia come persona che come artista, perché ha lasciato un segno indelebile. Una mostra visitata anche da Lucia Poli, sorella di Paolo, e altra grande artista – nel 1999, peraltro, girò a San Miniato il film "La strega Gostanza" – accolta dai vertici dell’associazione e da Salini Guicciardini, presidente della Fondazione Crsm.