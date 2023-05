I "Cantautori 6.0" con il teatro di Guascone

Torna per la seconda edizione la "Primavera Teatrale Bientinese", dal 13 maggio all’8 giugno. Un progetto di "teatro diffuso", con quattro serate di spettacoli carichi di energia e bellezza. Un piccolo viaggio allegro e profondo nell’immenso mondo della parola e della canzone. Progetto di Guascone Teatro, sostenuto e promosso dal Comune di Bientina. Il primo appuntamento sarà sabato 13 maggio alle 21 nella sala espositiva della Torre Civica. In scena lo spettacolo di parole e musica "Cantautori 6.0", con Luca Guidi, Francesco Bottai ed Ernesto Fontanella alle chitarre e voce. Gli uomini migliori del mondo devono moltissimo ai cantautori, spesso hanno più debiti emotivi con loro che non con filosofi o santi. Il pubblico avrà occasione di conoscere genialità, non da talent ma artisti di carne e sangue e scoprirà la forza di tre nuovi poeti della canzone. Una serata di musica dal vivo e dal vero, come quelle delle balere di una volta. Oggi è necessario rinascere da quei luoghi in odore di umanità e passioni. Ingresso unico a 2 euro. Informazioni e prenotazioni 328-0625881 e 320-3667354. La rassegna prosegue giovedì 25 maggio alle 21 nella sala Don Bosco dove Guascone Teatro presenta "Sorellamen" La vera storia di tre sorelle finte. Testo e Regia di Andrea Kaemmerle, con Valentina Grigò, Irene Rametta, Adelaide Vitolo, Emiliano Benassai. Adattamento musicale e pianoforte Emiliano Benassai. Sabato 27 maggio alle 21 presso la Sala Convegni della Torre Civica il Teatro delle forme presenta "Comizi d’Amore". Drammaturgia e regia di Antonio Damasco. Con Lucia Moretti e Antonio Damasco. Giovedì 8 giugno alle 21 al circolo Arci Risorgimento, Guascone Teatro in "Pensieri in pericolo". Di e con Andrea Kaemmerle e con Andrea Barsali (chitarra) e Lorenzo NIccolini (chitarra).