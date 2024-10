I 100 anni della “Egidio Massei“. Grande festa per l’azienda . Una tradizione di famiglia

Il 28 settembre ha festeggiato i 100 anni di attività l’azienda Egidio Massei, storica realtà pontederese specializzata in articoli tecnici e forniture industriali che porta il nome del suo fondatore Egidio, capostipite di una storia di successo portata avanti dal figlio Dario e oggi dal nipote Giovanni e dal bisnipote Riccardo. Un eccezionale traguardo celebrato con un riconoscimento consegnato dal direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, insieme al vicepresidente Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti, al presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli e all’assessore al Commercio del Comune di Pontedera Alessandro Puccinelli al titolare e consigliere del direttivo Confcommercio Pontedera Giovanni Massei nella sede di via Toscana, nella zona industriale di Gello a Pontedera.

"Tutto è cominciato con mio nonno Egidio, nato nel 1899 – racconta Giovanni Massei – Di ritorno dalla Grande Guerra iniziò la sua attività di rappresentante di articoli tecnici per l’artigianato e l’industria per alcune ditte del Nord Italia, per poi ampliare la sua attività in provincia di Pisa aprendo “bottega” a Pontedera nel giugno del 1924. Nella Seconda Guerra Mondiale venne richiamato e l’azienda fu mandata avanti dal babbo e dalle zie. Nel dopoguerra l’azienda si sviluppa e vede l’ingresso di mio padre Dario nel 1950, poi il mio nel 1974 e 10 anni fa è entrato anche mio figlio Riccardo". Una vera impresa familiare condotta ininterrottamente a Pontedera.