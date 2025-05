Guidano ubriachi e drogati. Sono dodici i denunciati in una sola settimana

PROVINCIA

"Preoccupante tendenza all’assunzione di alcol e droghe prima di mettersi alla guida di auto e altri veicoli". Lo evidenziano i carabinieri del comando provinciale di Pisa che nell’ultima settimana hanno denunciato dodici persone nei territori di competenza delle compagnie di Pisa, San Miniato e Volterra. Comportamenti, quelli di certi automibilisti, che "mettono a serio rischio la sicurezza propria e degli altri utenti della strada". Tassi alcolemici molto elevati, anche oltre tre volte il limite consentito, ma anche molti casi di persone che si sono rifiutate di sottoporsi al test antidroga. Droga che, spesso insieme all’alcol, è il motivo scatenante delle risse e delle scazzottate che caratterizzano purtroppo le notti di Pontedera nella zona della stazione. Come tra mezzanotte e mezzo e le 2 tra il primo e il 2 maggio.

La settimana di controlli sulle strade della provincia di Pisa ha portato alla denuncia delle dodici persone iniziando da San Miniato dove un uomo di 42 anni è stato fermato con un tasso alcolemico di 1,24 grammi per ogni litro di sangue. La notte del 29 aprile a Pisa un 48enne è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi al drug-test. Nella stessa notte, un cittadino straniero di 39 anni è stato trovato alla guida di un autocarro con un elevato tasso alcolemico (1,69 grammi/litro). Un altro 48enne ha rifiutato di sottoporsi al drug-test preliminare. La notte successiva, sempre a Pisa, un 42enne è stato denunciato sia per guida in stato di ebbrezza (1,09 grammi/litro) che per rifiuto dell’accertamento tossicologico dopo essere risultato positivo alla cocaina. A San Miniato un 40enne, fermato la mattina del 30 aprile, pur manifestando sintomi evidenti di assunzione di stupefacenti, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti. Il primo maggio a Pisa, un 23enne è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,45. Nel pomeriggio dello stesso giorno, a Ponteginori, un 55enne è stato denunciato per aver rifiutato sia l’etilometro che il drug-test dopo aver urtato un motociclo. A Guardistallo una donna di 45 anni è risultata positiva all’etilometro con un tasso di 1.58 dopo aver tamponato un’auto. Il 2 maggio a Pisa, denunciati una donna di 59 anni e un giovane di 20 anni, ubriachi alla guida con tassi alcolemici rispettivamente di 1,49 e 1,13. Infine, la mattina del 2 maggio, un 27enne è stato fermato a Calci con un tasso di 1,07. A tutti sono state ritirate le patenti e sequestrate le auto.