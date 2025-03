Gruppo di lettura al via. Aspettando Amaro Succi

Parte il nuovo gruppo di lettura dedicato alla narrativa e alla musica. Appuntamento sabato 29 marzo alle 15 alla libreria Roma in via della Misericordia a Pontedera "Siccome ci piacciono le “direzioni ostinate e contriare”, abbiamo scelto di partire dall’amaro, uno speciale però: Amaro Succi. Edito da Valigie Rosse", annuncia la libreria. Amaro Succi è l’esordio in prosa di Giovanni Succi, rocker, autore, voce e chitarra dei Bachi da Pietra, band indie rock attiva dal 2004. Il libro è la sua autobiografia fatta di tagli, ironia, stralci, nebbia e la lucidità che deriva da una profonda passione. "Prima di incontrarlo in libreria il 9 maggio, vi invitiamo a leggere con noi Amaro Succi sabato 29 marzo alle 15", annuncia la libreria Roma. Per informazioni e prenotazioni 0587 52446, mail a [email protected].