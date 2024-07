Grave indicente in via del Molino. Sei i feriti

Sul posto sono confluiti subito vari mezzi di soccorso: l’automedica, un’ambulanza con l’infermiere, altre due ambulanze e Pegaso. Un grave incidente stradale è avvenuto ieri, poco prima delle 15, sulla via del Molino, nel Comune di Peccioli. Immediato anche l’intervento delle forze dell’ordine, per la gestione del sinistro e per i successivi accertamenti di rito e di legge in modo da ricostruire la dinamica del fatto: vigili del fuoco, polizia municipale e, appunto, mezzi inviati dalla centrale operativa del 118. Secondo le prime informazioni ci sarebbe stato uno scontro frontale fra due auto, e nell’incidente sarebbe rimasta coinvolta anche una moto. Anche il numero dei feriti - per i mezzi coinvolti è alto: sei persone, si apprende, hanno necessito di soccorso. Per gestire l’emergenza è stato attivato anche l’elisoccorso. Una delle auto, per l’impatto, è finita nel dislivello al margine della carreggiata. La strada è stata chiusa a lungo per consetire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’arteria.