“Grattata“ da 500mila euro. Il vincitore è un pensionato

CASTELFRANCO

Quattro su 42milioni e 400mila. Una possibilità ogni 10 milioni e 560mila. Ecco, questa possibilità si è avverata ieri a Castelfranco, all’edicola cartoleria e ricevitoria di Antonella Ceccanti in via Calatafimi dove un fortunato giocatore ha vinto 500mila euro con un Gratta e Vinci da 5 euro. Il gioco si chiama Pop ed è il più nuovo emesso dall’Agenzia dei Monopoli di stato. La "grattata" vincente poco prima delle sette della sera, quando nel negozio c’erano anche altri clienti. L’uomo, un castelfranchese tra i 65 e i 70 anni – ovviamente anonimo – ha comprato alcuni biglietti ed è uscito. Dopo poco è tornato nell’edicola-ricevitoria dicendo di aver vinto.

"Ma pensavamo al massimo 10mila euro, come è successo anche altre volte – racconta Antonella Ceccanti – Quando con la app del telefono abbiamo controllato il biglietto ci è arrivata la comunicazione che vincite superiorei a 10mila euro non sono gestibili da noi, ma dalla banca. Abbiamo controllato ancora e abbiamo visto che il fortunato giocatore aveva vinto 500mila euro. Mai successo qui da noi. Una bella vincita davvero, complimenti al fortunato".

"E’ una persona che conosco di vista – dice ancora la Ceccanti – A volte viene a comprare il giornale, altre volte prende anche i Gratta e Vinci. Pensavamo di aver sbagliato, di non aver capito una vincita così grossa. Poi ci è arrivata la conferma. Così gli abbiamo detto di portare il biglietto in banca".

Ogni biglietto del Gratta e Vinci Pop costa 5 euro. La vincita minima è di 5 euro, la massima di 500mila euro. "Pop è il primo biglietto dove i simboli con cui giocare sono tutti colorati – si legge sul sito dell’Agenzia dei Monopoli – L’esperienza di gioco e la meccanica sono arricchite dal colore… più gratti, più il colore ti sorprende. E se il simbolo vincente è in un riquadro giallo o blu, i premi si moltiplicano. Giocare non è mai stato così colorato". Solo 4 i biglietti da 500mila euro su 42 milioni e 400mila. Il colpo di Castelfranco sarebbe il primo in Italia da quando è in vendita il biglietto Pop.

gabriele nuti