Muore a 30 anni dopo tre giorni di febbre. Choc per la scomparsa di Gloria Baccellini

Pontedera, 11 aprile 2024 – Per giorni ha lottato tra la vita e la morte. Poi è arrivata la drammatica notizia che ha sconvolto Pontedera e la Valdera. Un’intera comunità è sotto choc per la morte, a soli 30 anni, di Gloria Baccellini, conosciutissima da tutti anche per il lavoro nel bar di famiglia nella zona dell’ospedale Lotti. Gloria è morta al Cisanello di Pisa, dove era stata portata d'urgenza. Ora solo l’autopsia potrà far luce sulle cause del decesso di questa giovane donna che avrebbe avuto per qualche giorno la febbre alta. La situazione è poi precipitata con il sopraggiungere di un malore in seguito a problemi respiratori. Il resto purtroppo è cronaca: la disperata corsa al pronto soccorso dell’ospedale Lotti, dove le condizioni della giovane sono ulteriormente peggiorate fino all’arresto cardiaco, e il trasferimento d'urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa dove è stata operata al cuore in cardiochirurgia. Gloria è rimasta in vita attaccata a un macchinario ma dopo qualche giorno è deceduta. Solo quando l'autopsia avrà dato delle risposte,verrà decisa la data del funerale. Gloria lascia il padre Patrizio, la mamma Rosamaria e il fratello Silvio.