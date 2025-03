"Gli onori al sindaco comunista" . A Baldi la passeggiata del paese

Un omaggio. Che la giunta ha ufficializzato poche ore fa. L’amministrazione comunale ha deciso di intitolare la passeggiata panoramica di Terricciola all’ex sindaco Gino Baldi, scomparso nel febbraio del 2015. Una scelta, dunque, carica di molti significati. Impegnato in politica fin da giovanissimo prima nel Partito socialista e poi nel Partito comunista italiano, Gino Baldi ha guidato il Comune di Terricciola dal 1975 al 1992. Le ragioni di questa decisione le spiega il primo cittadino Matteo Arcenni.

"Nel giugno scorso - sottolinea il sindaco, Matteo Arcenni - l’amministrazione uscente ha affisso una targa in ricordo di Gino Baldi sulla passeggiata panoramica. Mancava, però, un atto ufficiale che sancisse l’intitolazione. Abbiamo provveduto con una apposita delibera convinti, dopo aver parlato con la famiglia Baldi raccogliendone la felicità per la nostra scelta, che il valore e l’importanza di Gino Baldi per Terricciola e per i terricciolesi rappresentino un tesoro da custodire e ricordare ogni giorno".

Così si chiude un cerchio intorno alla scelta di rendere onore alla memoria di un uomo che ha amministrato a lungo il Comune. "Nelle prossime settimane celebreremo l’intitolazione della passeggiata con una cerimonia ufficiale alla presenza dei familiari e della cittadinanza – conclude Arcenni – . La buona politica e gli amministratori che governano con il cuore vanno oltre ogni steccato politico. Prima degli schieramenti ci sono le persone. E Gino Baldi era una grande persona, un grande uomo ed è stato un grande sindaco".