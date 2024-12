Gli auguri del vescovo: "L’opportunità del Natale. Cercare la luce della vita"

"Il Natale sia un’occasione per aprire le porte a Cristo". E’ il senso profondo che scandisce il messaggio di Natale del vescovo di Volterra, monsignor Roberto Campiotti. "Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi" (Giovanni, 1,14)". E il vescovo della Diocesi di Volterra, una Diocesi che abbraccia le province di Pisa, Siena, Firenze, Livorno e Grosseto, apre il suo messaggio ponendo domande alle comunità di fedeli e alla popolazione. "Qual è la ragione per cui Dio è diventato un uomo come noi condividendo la vita con degli uomini, stando con loro, mangiando, soffrendo, gioendo con loro, facendo miracoli, fino a morire in croce per loro?".

Così prosegue il vescovo Campiotti: "La ragione è una sola, la ragione per cui Dio ha fatto tutto questo è che l’uomo potesse vivere con pienezza l’avventura umana. Dio si è fatto uomo perché l’uomo potesse essere uomo fino in fondo in questa vita, perché sapesse cosa vuol dire nascere e morire, cosa vuol dire amare, sposarsi e generare dei figli, cosa vuol dire lavorare, cosa vuol dire soffrire, cosa vuol dire ogni circostanza di cui la vita è fatta. Il Figlio di Dio fatto uomo è quindi una presenza necessaria per dare risposta esauriente alle attese del nostro cuore".

Il messaggio ricorda l’apertura dell’Anno Giubilare. E Gesù Cristo, figlio di Dio, è la luce che illumina, una luce che dà senso alla vita. "L’anno giubilare che inizia con il santo Natale è dato come dono a noi e al mondo solo per dire questa cosa, solo per dire che Gesù Cristo, il Figlio di Dio che si è fatto uomo, è presente ora per accompagnarci nella nostra vita, nel nostro cammino umano e poi portarci con sé per sempre nel paradiso.

In Gesù Cristo che ha vissuto con noi e per noi, Dio è diventato uno come me, come te, per aiutare me e per aiutare te a vivere in pienezza la nostra umanità. La nascita di Cristo riaccenda in noi la speranza perché solo Cristo è la luce che illumina e dà senso alla vita. Auguro a tutti che il santo Natale e il giubileo che iniziamo siano l’occasione per aprire le porte a Cristo sempre ricominciando a seguirlo. Buon Natale".

Il 29 dicembre la Diocesi di Volterra celebra la solenne apertura del Giubileo: alle 16, nella chiesa di San Francesco, i riti di introduzione e la lettura della Bolla di Indizione. Poi la processione verso la Cattedrale, con il solenne ingresso e la Santa Messa presieduta dal vescovo Campiotti.