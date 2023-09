Gli Animalisti Protestano a San Romano: No alla Festa del Cacciatore

SAN ROMANO

"Un nuovo appuntamento per difendere attivamente in piazza gli animali vittime della prevaricazione umana e dello specismo". Sarà in programma domenica 1 ottobre a San Romano, in piazza della Costituzione, durante la quarantaduesima edizione della "Festa del cacciatore". "In occasione di questa festa abbiamo organizzato una protesta autorizzata per esternare pubblicamente il nostro dissenso non solo verso la caccia, ma anche verso la mercificazione degli animali che saranno venduti e comprati nella ‘mostra mercato’ di quelli da cortile ed esotici – affermano Carmen Luciano e Fabrizia Morelli dell’associazione Think green live vegan love animals – Una vera vergogna che il Comune di Montopoli abbia patrocinato una festa simile. La protesta avrà luogo in piazza della Costituzione dalle 9,30 alle 12. Alle 10,30 è previsto il saluto delle autorità comunali e il taglio del nastro: noi saremo in piazza a chiedere a quelle stesse autorità quando hanno intenzione di iniziare a dare il buon esempio, evitando di patrocinare feste dedicate a esseri armati che seminano morte e sofferenza nei boschi e nelle campagne.

Nel sito della stessa associazione è stato riportato anche il fac simile di una mail da copiare e firmare e inviare al Comune di Montopoli e al sindaco Giovanni Capecchi con scritto: "...La stagione venatoria è da poco iniziata e già i quotidiani si stanno riempiendo di notizie di incidenti ai danni di privati cittadini colpiti da pallini mentre si godevano la natura e l’aria aperta, cosa c’è da rendere omaggio a una categoria sociale simile? Trovo il gesto di patrocinare un evento simile, dove tra l’altro verranno venduti e commerciati anche animali vivi, qualcosa di veramente deplorevole; gli animali non sono merce...".