"Giunta assente su politiche di genere a San Miniato" La mozione proposta da Forza Italia per contrastare la violenza di genere e reinserire le donne vittime nel tessuto sociale e lavorativo è stata votata all'unanimità, ma la Regione Toscana non ha ancora dato seguito agli impegni presi. 8 denunce di violenza di genere nel terzo trimestre di quest'anno. Forza Italia chiede all'amministrazione di mettere in atto ogni strumento disponibile.