"Girati - la vita dal verso giusto", prima assoluta

Musica, teatro e canzoni per il debutto in prima assoluta di un progetto speciale site – specific, al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto, a cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Da oggi a domenica 17 alle 21,30, all’interno della Rocca, nel centro storico di Santa Maria a Monte, Guascone Teatro presenta ‘Girati" - La vita dal verso giusto’. Un progetto speciale in esclusiva per Santa Maria a Monte. Da un’idea di Andrea Kaemmerle che interpreta lo spettacolo insieme ad Adelaide Vitolo, Marco Fiorentini e Andrea Barsali alla chitarra. Ingresso a 8 euro. Alle 20 cena in luogo convenzionata nei ristoranti del paese. Informazioni e prenotazioni 328-0625881 e 320-3667354. Uno spettacolo per prendere atto di quanto a salvare i nostri giorni siano le curve e l’equilibrio della circolarità.

Uno scappare poetico e definitivo dalle scorciatoie, dai rettilinei e dagli angoli. In scena un quartetto decisamente eterogeneo di artisti, quattro artigiani del "si fa quel che serve meglio che si può". Tre serate nella cornice di Santa Maria a Monte, dove, per tradizione e buona abitudine, il festival Utopia del Buongusto rallenta un attimo proprio per creare ogni anno l’inizio di uno spettacolo nuovo.

Spettacolo avvolgente e molto buffo in onore di ogni movimento circolatorio, dalle ruote di Coppi e Bartali fino ai globuli rossi a spasso per le vene passando dal torcicollo dei girasoli.