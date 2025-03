Giovani in gara In memoria di Cecchetti

Nel mese di giugno, la musica tornerà protagonista a Calcinaia con la prima edizione del Concorso violinistico Roberto Cecchetti, un’iniziativa nata per onorare la memoria del violinista scomparso prematuramente nel 2023. Il concorso rivolto ai giovani talenti under 18 residenti in Toscana, è organizzato dall’Accademia musicale di Pontedera in collaborazione con il Comune di Calcinaia e si propone di diventare un appuntamento annuale per valorizzare i nuovi talenti del violino.

Per chi conosceva Cecchetti, passeggiare lungo l’Arno significava spesso lasciarsi incantare dalle note del suo violino che attraverso una finestra aperta accompagnavano i passanti e la sua passione per l’insegnamento ha lasciato un segno profondo nei suoi allievi e nell’intera comunità musicale locale. "Lo scorso anno abbiamo voluto ricordare il maestro Cecchetti con un concerto in suo onore – ha dichiarato l’assessora alla cultura di Calcinaia, Giulia Guelfi – mentre quest’anno abbiamo deciso di fare qualcosa di più concreto che non solo lo celebri ma che dia anche un’opportunità ai giovani musicisti, proprio come lui avrebbe voluto." Il concorso si svolgerà in due giornate: il 21 giugno, all’auditorium Marco Papiani dell’Accademia di Pontedera, si terranno le selezioni dei partecipanti, suddivisi in tre categorie in base all’età, mentre domenica 22 giugno, i finalisti si esibiranno nei giardini del Museo della ceramica di Calcinaia, dove verranno premiati i vincitori. "Abbiamo pensato di partire con un concorso a livello regionale – ha spiegato il presidente dell’Accademia musicale di Pontedera, Andrea Carli – per calibrare al meglio le nostre forze, con l’idea di ampliare la portata dell’evento nelle prossime edizioni. Non è stato semplice organizzarlo ma siamo certi che sarà un’esperienza significativa per tutti i partecipanti". Le iscrizioni, già aperte, chiuderanno all’inizio di giugno e i candidati potranno presentare un programma libero della durata massima di 8, 12 o 16 minuti, a seconda della categoria. La giuria sarà composta da musicisti e docenti di conservatorio di fama nazionale, selezionati per garantire un alto livello di valutazione e dare ai giovani partecipanti un’opportunità di confronto con professionisti del settore.