San Miniato, 12 dicembre 220 - ll Covid 19 si è portato via in neanche due mesi, a soli 55 anni, Gianluca Bertini, attuale assessore al bilancio del Comune di San Miniato. Bertini imprenditore di San Miniato Basso, era risultato positivo nell’ottobre scorso: una prima febbre, la tosse, la necessità di un ricovero e le sue condizioni che diventano sempre più gravi, fino alla corsa, tre settimane fa, da Empoli a Careggi, dove ieri mattina il cuore dell’assessore, alla terza legislatura in giunta, ha cessato di battere. La notizia ha gettato nel dolore e nell sconforto non solo la politica e l'amministrazione comunale, la tutto un grande mondo che ruotava attorno a Bertni, fatto di asssociazioni, sport, amici che con lui hanno condiviso momenti importanti, Stremato dal dolore il sindaco Simone Giglioli: "Ci sono dei momenti duri, e quest'anno ci ha messo di fronte un altro momento terribile. La notizia della scomparsa di Gianluca è terribile - dice il primo cittadino - Perdo un fratello maggiore, perdo la persona che forse ho sentito più vicina. Un ragazzo straordinario, dalle doti uniche. Un braccio e una spalla sempre pronti a dare mano, non era solito risparmiarsi su niente, sia in azienda, sia per il paese, sia per il partito, sia in famiglia e sia per il Comune".

"Il nostro rapporto si era cimentato ulteriormente dalla campagna elettorale, e poi quando da sindaco, l'ho chiamato nuovamente a far parte della giunta, ad occuparsi nuovamente del bilancio - aggiunge Gigioli -. E lui aveva accettato, con lo spirito di servizio e l'alto senso delle Istituzioni, che ha sempre avuto. La sua era una presenza fondamentale, quotidiana, nonostante il lavoro nell'azienda di famiglia. Sempre disponibile, sempre attento ai bisogni dei cittadini. Gianluca mancherà a me, all'amministrazione comunale alla quale ha dato tantissimo, sia da consigliere comunale, sia da assessore. Mancherà ai suoi familiari, a Lina, a Chiara, a Valeria, mancherà ai suoi dipendenti, e mancherà a tanti cittadini!".

Anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, peraltro originario di San Mikniatoi, si è subito unito al cordoglio per la morte di Bertini: "La società civile – scrive Giani - la politica e San Miniato subiscono una grave perdita. La mia vicinanza va ai familiari e a tutta la comunità sanminiatese”. Tantissimi i messaggi arrivati in queste ore e che ricordano l'impegno e la passione di Bertini per il territorio che ha aiutato a crescere sia come amministratore pubblico che come impenditore.