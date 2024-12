Gesù Bambino è in cuoio e nasce in un bottale

PONTE A EGOLA

Un presepe che ha un doppio significato. Quello principale, cioè la rievocazione della nascita di Gesù, e un tramite per ringraziare il Signore che con la lavorazione del cuoio e della pelle ha garantito lavoro e benessere a Ponte a Egola e all’intero comprensorio del Cuoio. La Natività con personaggi in cuoio è stata allestita all’interno di un bottale, il macchinario simbolo della lavorazione della pelle e del cuoio nelle concerie di Ponte a Egola, è stata allestita in piazza Stellato Spalletti, il cuore della frazione di San Miniato. Nei giorni scorsi il presepe, visibile a chiunque transiti dalla piazza, è stato benedetto dal parroco don Federico Cifelli. E’ stato realizzato dall’associazione Territorio in Comune e, in particolare, da Annamaria Vadi e dalla famiglia Calvetti. "La Sacra Famiglia, allestita all’interno di un bottale – spiegano gli autori – è stata realizzata interamente in cuoio. Una creazione artistica molto bella visivamente ma soprattutto ricca di significato. Un grazie al Signore che, con la lavorazione del cuoio, ha dato benessere a tutto il comprensorio e un segno di speranza perché Gesù nasce, continua a nascere ovunque, anche in un bottale". I personaggi esterni sono realizzati in trucioli di legno pressati.