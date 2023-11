Gestione illecita di rifiuti. Tre persone denunciate

Su uno dei mezzi era alla guida il dipendente della ditta di San Miniato quanto è scattato il blitz dei militari del nucleo carabinieri forestale di Empoli, iniziato dal controllo su un autocarro carico di rifiuti all’interno di un cantiere edile. Nel piazzale sono stati trovati cumuli di rifiuti edili, e un altro autocarro. Dalle verifiche sulle banche dati è emerso che i due autocarri – entrambi intestati alla ditta – al momento del controllo risultavano non autorizzati al trasporto rifiuti. Da accertamenti successivi sull’albo nazionale gestori ambientali è stato poi appurato che l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti, per la ditta in questione, risultava cancellata dal 2018. Inoltre – si apprende – i militari hanno acquisito dalla ditta fi formulari di identificazione dei rifiuti rilevando che anche in vacanza dell’autorizzazione erano stati trasportati rifiuti e conferiti a due centri di recupero.In particolare è stato riscontrato che in un centro, risultano conferiti rifiuti per un ammontare di 635.870 chilogrammi di rifiuti. Mentre nel secondo centro di recupero il quantitativo di rifiuti conferiti ammontano a 8.560 chilogrammi. In tre sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi