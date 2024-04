Geotermica, nuovo ko "E gli errori di sempre"

PONTE BUGGIANESE

3

GEOTERMICA

1

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Palmese, Martinelli, Zocco(36’st Pievani), Kapidani, Chelini, Giannini(23’st Gianotti), Birindelli, Granucci, Nardi(34’st Ferrari), Gargani(26’st Sali). All. Gutili

GEOTERMICA: Rossi, Landi, Romeo, Spagnoli(1’st Pavoletti), Cacciò(1’st Bani), Misseri, Scottu(16’st Campo), Mecacci(1’st Puccini), Pellegrini, Falchini(16’st Zoncu), Dussol. All.Niccolai

Arbitro: Sara Foresi di Livorno Marcatori: al 4’pt Granucci, 31’pt Nardi, 24’st Dussol(R), 32’st Sali

PONTE A BUGGIANO – La Geotermica incappa in un’ulteriore sconfitta sul campo della Pontebuggianese che mette a repentaglio la sua permanenza nel campionato di Eccellenza. Deluso mister Matteo Niccolai. "Cercheremo di chiudere con dignità – attacca Niccolai – perché la società Geotermica si merita il nostro rispetto e impegno fino in fondo soprattutto perché non ci mai fatto mancare niente. A partire dall’ottima struttura di Larderello messa a disposizione, ben diversa dal campo su cui abbiamo giocato oggi. Un terreno al limite dell’abbandono, e tenuto in modo irrispettoso del gioco del calcio e degli avversari. Anche oggi la squadra ha messo in campo tanto impegno e volontà ma purtroppo siamo incappati nelle lacune che ci portiamo dietro e che hanno segnato in negativo il nostro percorso in campionato". Inizio subito in salita per la Geotermica che già al 4’ incassa il primo gol. L’azione parte dalla destra e coglie impreparata la difesa ospite, gran tiro di Granucci che coglie l’angolo alto della porta. Il raddoppio locale al 31’ con palla persa dalla Geotermica sulla trequarti, il tentativo di fuorigioco non riesce e Nardi va in gol. I padroni di casa vanno al riposo con doppio vantaggio e gli ospiti mai in partita. Nella ripresa il rigore per fallo di mano di un difensore locale e trasformato al 24’ da Dussol mette in ansia la Pontebuggianese che teme il pareggio. Provvidenziale per il locali arriva il terzo gol, al 32’, per merito del neo entrato Sali che chiude il conto.

