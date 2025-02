Geotermia, arriva la svolta. Accordo sulle concessioni. Sì al rinnovo ventennale

Un passo che sigla una svolta che segna in maniera incisiva e decisiva il futuro delle terre attraversate dal vapore che sgorga nelle viscere della terra: è giunto ieri pomeriggio il verdetto positivo da parte della giunta regionale sul rinnovo ventennale delle concessioni geotermiche. Ore decisive che vanno a disegnare un orizzonte certo per la geotermia, la risorsa pulita e rinnovabile al centro di una corposa trattativa tra il governo regionale e il concessionario, Enel Green Power. Un passo indietro: lo scorso 31 gennaio Egp ha presentato alla Regione il piano di investimenti pluriennale con le integrazioni puntellate dalla giunta regionale che sostanzialmente riguardano la formulazione di un cronoprogramma dettagliato per gli interventi di manutenzione e adeguamento tecnologico, essenziali per garantire l’efficienza degli impianti e affrontare il declino naturale del campo geotermico. In aggiunta, la Regione ha richiesto chiarimenti in relazione alle istanze di valutazione di impatto ambientale, nonché di fornire fideiussioni a garanzia del ripristino ambientale". Un altro aspetto evidenziato riguarda la necessità di andare a calendarizzare i lavori di miglioramento tecnologico, così da facilitare un monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere. Passiamo al piano miliardario di Enel Green Power presentato e approvato dalla giunta regionale: da quanto appreso, l’investimento ammonta a 2,9/ 3 miliardi sul fronte degli investimenti, circa 4,4 miliardi nella linea delle manutenzioni e 400 milioni di sostenibilità. Il piano prevede 30 milioni di contributi l’anno per i Comuni, che potranno utilizzarli per la spesa corrente. In programma, ci sono interventi a favore dell’occupazione, ma anche strade, scuole e impianti sportivi. Sono state ore di fibrillazione, anche se, con certezza chirurgica, era palese il semaforo verde da parte della giunta Giani al piano di investimenti e quindi al rinnovo ventennale delle concessioni a Enel Green Power. A conferma, erano arrivate nei giorni scorsi le parole del sindaco di Pomarance, Graziano Pacini che, senza tentennamenti o dubbi, aveva dichiarato che "l’accordo c’è". Anche le dichiarazioni rese dallo stesso presidente Giani avevano già spianato la strada alla proroga: "Col rinnovo di questa concessione la Toscana si consolida come regione green che punta sulla sostenibilità, passando a coprire, con la produzione di origine geotermica, non più il 34% del nostro consumo di energia, ma il 37-38% ", tra le ultime dichiarazioni del governatore. I dettagli oggi in conferenza stampa in Regione.