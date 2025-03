Gasperini: "C’è chi va in giro a creare solo allarmismo"

PONSACCONon si ferma la pioggia di frecce scagliate dall’arco dell’ex alleato di maggioranza. A Ponsacco è ancora botta e risposta tra Samuele Ferretti, ex assessore, e il sindaco Gabriele Gasperini. "C’è chi gira, in lungo e in largo, la provincia in cerca di visibilità. C’è chi gira la provincia con slogan tipo “bomba sociale“, creando inutile allarmismo in tutte le comunità. Siamo al limite del procurato allarme". Comincia così la risposta di Gasperini. "Prima è stata la volta di Pontedera – continua – adesso è toccato a Montecatini Val di Cecina. Non abbiamo intenzione di creare ghetti in nessun luogo, non vogliamo che quello che è accaduto a Ponsacco abbia a verificarsi altrove. Stiamo semplicemente lavorando per ricollocare singole famiglie tra il provinciale e il regionale. Ovviamente una singola famiglia per singolo paese non è un ghetto, ma un tentativo serio di integrazione". Negli scorsi giorni, il tema Palazzo Rosa e ricollocamento delle famiglie è stato argomento di discussione in Val di Cecina, con una posizione netta del sindaco Francesco Auriemma."Montecatini Val di Cecina, come Volterra, Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina – conclude – sono stati citati come semplici esempi per illustrare l’estensione territoriale della nostra Società della Salute. Chi in questi mesi non ha buttato giù uno straccio di progetto e non propone alternative, ma si limita ad allarmare chiunque, cercando di impedire qualsiasi ricollocamento, è evidente che non ha a cuore le sorti di Ponsacco e dei ponsacchini. Preferendo, a quanto pare, far rimanere il degrado concentrato sul nostro territorio. A politici e amministratori di professione raccomando di diffidare da cani sciolti, privati cittadini che senza alcun titolo, diffondono informazioni false e non verificate".