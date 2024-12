Gaetano Triggiano porta la magia a Casciana Terme

CASCIANA TERMESpettacolo di illusionismo il 28 dicembre alle 21 al teatro Verdi, dove GEC Production presenta "L’illusione oltre ai tuoi occhi", di e con Gaetano Triggiano. Consulenza artistica di Arturo Brachetti. Triggiano è uno dei più grandi illusionisti al mondo, considerato il David Copperfield europeo. Dopo un processo di maturazione artistica, concepisce e scrive, con la consulenza artistica di Brachetti, uno spettacolo che ha portato a un nuovo modo di fare magia: l’ illusionismo può andare oltre il mero stupore così da guidare il pubblico in un reale processo emotivo.

Energia, velocità, forza, passione, sono gli ingredienti dei suoi sorprendenti spettacoli, dove ogni limite razionale è superato e le leggi della fisica sconvolte. "La “magia“ – spiega Arturo Brachetti - non è una forma d’arte, è una necessità. Tutti noi ne abbiamo bisogno per sognare e avere una conferma che esiste una realtà migliore, dove tutto può succedere. Ho curato per Gaetano la regia del suo primo one man show. Da quel momento, insaziabile, come un grande conquistatore, Gaetano ha continuato ad arricchire il suo patrimonio di illusioni e sorprese".

Prenotazioni: 3280625881 e 3203667354.