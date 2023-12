Fusione Comuni, il no: "Rinnovo convenzioni?. Questo clima di odio minaccia i progetti"

Le elezioni amministrative 2024? "Scindiamo questa partita dal verdetto del referendum – dice il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni – le elezioni prossime venture non sono all’ordine del giorno". Sono le ore puntellate da riflessioni a freddo, dopo la bocciatura della proposta di fusione tra i Comuni di Peccioli e Lajatico. Peccioli come Comune che proseguirà nel suo cammino: la comunità energetica per fare un esempio. che doveva essere un progetto di area tradotto in un impianto che, nell’arco di 2 anni, porterà, ora solo a Peccioli. a dimezzare il salasso bollette. Peccioli che nei primi cinque mesi del 2024 sarà a New York, dove l’intero sistema prenderà la veste di modello di cortocicircuiti: da un magma di problemi, la gestione dei rifiuti, sgorgano oceani di opportunità. E a qualche latitudine è chiaro.

Sindaco Macelloni, come analizza il no alla fusione espresso nel territorio comunale di Peccioli?

"C’è chi ha votato no alla fusione perché contrario aprioristicamente al cambiamento o a qualsiasi cosa. Ma credo che ai pecciolesi sia giunto un messaggio: perché fondersi con un luogo, che ci odia così tanto? E il riferimento non è all’intera comunità, ma a chi ha instillato in essa un risentimento ingiustificato contro Peccioli. Quindi il no alla fusione, a Peccioli, ritengo sia stato condizionato dalla campagna denigratoria che è stata imbastita dal comitato di Lajatico non solo contro il sottoscritto, ma anche contro i pecciolesi. Contro un territorio su cui aleggia ancora questa sorta di equazione in cui Peccioli è discarica, è rifiuti. Ma non è così. Se da un problema è nata un’opportunità di sviluppo, dispiace il fatto che un tema che a livello nazionale e internazionale è stato recepito nell’opinione pubblica come capacità di fare rivoluzioni copernicane avendo come partenza un impianto di smaltimento di spazzatura, a livello locale, a Lajatico, sia stato stato terreno fertile per imbastire gigantesche falsità".

La discarica a Orciatico?

"Soprassediamo. Uno dei punti più bassi della campagna elettorale del no fusione".

Cosa accadrà con le convezioni in essere con Lajatico?

"Sono in scadenza. Chi rinnoverebbe le convenzioni con un territorio che ha visto in Peccioli ogni male assoluto? Avrebbe senso portare di nuovo in consiglio comunale le convenzioni? Era chiaro, lo avevamo detto. C’era un progetto di area, in questo clima di odio è difficile pensare a un rinnovo automatico delle convenzioni".