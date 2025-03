Entra in un’auto per rubare. Viene placcato e bloccato da un passante

Pontedera, 29 marzo 2025 – Trova un uomo che sta rovistando nei cassetti e sul cruscotto della sua auto. Fa appena in tempo a dirgli “che ci fai te qui”, ma non riesce a bloccarlo perché il ladro sguscia via di corsa. Ma fa poca strada perché poche decine di metri dopo trova un cittadino che non si è girato dall’altra parte. Ma, anzi, lo placca e riesce a fermarlo, mentre arriva anche il proprietario della macchina e insieme riescono a trattenerlo fino all’arrivo della polizia. Il movimentato episodio è successo intorno alle 18 di giovedì in via Risorgimento a Pontedera. Pochi attimi dopo che il ladruncolo era stato bloccato dal cittadino, è arrivata una pattuglia della polizia che prende in consegna l’uomo e lo trasferisce negli uffici del commissariato di piazza Trieste.

Alla fine l’autore del tentativo di furto – un georgiano già noto alla polizia e alle forze dell’ordine cittadine per altri reati contro il patrimonio – è stato denunciato e, su disposizione del sostituto procuratore di turno, rimesso in libertà.

L’altro pomeriggio un dipendente di una ditta che si trova nella zona di via Risorgimento era rientrato con il furgone aziendale e aveva appena preso la macchina in una vicina area di sosta. Si era fermato pochi secondi per riconsegnare le chiavi del furgone. Il tempo di entrare, posare le chiavi e tornare in macchina, trova un uomo nell’abitacolo che sta rovistando. Il ladruncolo scappa e poi viene fermato, come detto, da un altro cittadino. I poliziotti arrivano velocemente e lo prendono in consegna. Nella perquisizione personale gli trovano addosso un oggetto atto allo scasso. Così, alla fine delle pratiche di legge in commissariato, il georgiano è stato denunciato per tentato furto e porto ingiustificato di oggetto da scasso.

g.n.