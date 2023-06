Fuori del Ponte, si cambia Nuovo Polo per l’infanzia Adesso ci sono le ditte

Corrono veloce verso l’apertura dei rispettivi cantieri, previsti per il prossimo autunno, i due maxi progetti finanziati per quasi 12 milioni di euro dal Pnrr che andranno a rivoluzionare il quartiere di Fuori del Ponte. Dopo l’aggiudicazione dei lavori ad una ditta emiliana del nuovo PalAcqua, la piscina coperta comunale che sorgerà tra via Pacinotti ed il Teatro Era al posto del mercato ortofrutticolo, l’Unione Valdera si è espressa anche per quanto riguarda il nuovo Polo per l’Infanzia 0-6 dell’Istituto comprensivo Gandhi. Per la nuova piscina coperta, che andrà a sostituire quella sotto la cupola di via della Costituzione rimasta chiusa per lavori per tutto l’inverno, era pervenuta una sola offerta, quella della Ar.Co. Lavori, società cooperativa consortile di Ravenna, con la Camuna Prefabbricati Srl con sede nel bresciano. Più concorrenza invece c’è stata per andare a realizzare il nuovo nido e scuola per l’infanzia. Alla manifestazione d’interesse avevano risposto 13 aziende, le offerte le hanno presentate in 4 e ad avere la meglio è stato un Rti (Raggruppamento temporaneo d’imprese) tutto umbro, composto dalla Travex srl di Perugia e dalla Bitec Elettrosistemi sas di Terni. La Travex in particolare è una società specializzata sia nella realizzazione di edifici prefabbricati con struttura portante in legno che nell’esecuzione di coperture con grandi luci dove il legno viene utilizzato come elemento strutturale principale.

E sarà proprio il legno il materiale principale della nuova struttura che nascerà di fianco all’attuale scuola primaria e secondaria della Maltagliata. Il nuovo plesso scolastico, che comprenderà il nido per bambini di età 0-3 anni e la scuola dell’infanzia per bambini dai 3 ai 6 anni, sarà realizzato in un’area di circa 7.340 metri quadrati ed avrà una struttura coperta di 2.365 mq. Le due strutture sorgeranno su un edificio unico, ma avranno ingressi indipendenti (da via Nenni per il nido e da via M.K. Gandhi per la scuola dell’infanzia) e saranno dedicati ad una popolazione scolastica rispettivamente di 50 alunni per il nido e di 180 per la scuola dell’infanzia, per un massimo di 230 alunni. Il progetto definitivo era stato approvato ad aprile, adesso si attende la progettazione e l’esecuzione dei lavori e quindi iniziare a costruire. Se non ci saranno intoppi durante l’estate, per piscina e Polo per l’infanzia potranno aprirsi due cantieri finanziati quasi totalmente da fondi europei.

Luca Bongianni